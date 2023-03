Ernährung WHO fordert gesetzliche Höchstwerte für Salz-Konsum auch in Deutschland

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat gefordert, dass noch mehr Länder gesetzliche Höchstwerte für Speisesalz in Nahrungsmitteln festlegen müssten. Sehr salzhaltige Nahrung in Schulen, Krankenhäusern und Kantinen solle vermieden, der Salzgehalt prominent auf Packungen vorgeschrieben und Aufklärungskampagnen durchgeführt werden.