Die Ergebnisse seien eindeutig, so Professorin Nicole Boivin, Senior-Autorin der Studie und Direktorin der Abteilung für Archäologie am MPI für Menschheitsgeschichte. "Wir sehen einen großen Übergang zur Milchwirtschaft genau an dem Punkt, an dem die Hirten begannen, nach Osten zu expandieren." Pferde spielten dabei eine große Rolle, nicht mehr nur als Fleischlieferanten, sondern auch als Nutztiere und eben für die Milch. Damit wirft die Studie auch ein neues Licht auf die Domestizierung der Pferde. Ein in der Forschung stark diskutiertes Thema, so Boivin. Und die begann, so die Jenaer Untersuchung, nicht in Kasachstan, sondern 1.500 Kilometer westlich in der pontischen Kaspischen Steppe.