Sind wir Menschen nicht irgendwie ein merkwürdiges Völkchen? Schon der Gedanke daran, menschliche Milch über das Säuglingsstadium hinaus zu verzehren – also Muttermilch im Müsli – dürfte bei den meisten für Beklemmungen sorgen. Der Gedanke an Tiermilch hingegen ist für viele unproblematisch, allen voran die der Kuh. Und damit sind wir die wahrscheinlich einzige Tierart auf der Erde, die bis ins Erwachsenenalter die Muttermilch eines anderen Tiers verzehrt.

Das Team um Madeleine Bleasdale vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte ( SHH ) hat in Zusammenarbeit mit dem Kenianischen Nationalmuseum in Nairobi herausgefunden, dass Menschen auf dem Gebiet des heutigen Sudan und Kenia bereits vor 4.000 bis 6.000 Jahren Milchprodukte konsumiert haben. Das wirft verschiedene Fragen auf, allen voran: Wie findet man sowas raus?

Das Team aus Jena entschied sich für Möglichkeit zwei. Da es jedoch keine Töpfe gab, untersuchten die Forschenden die Milchreste in den Zähnen unserer Vorfahren. Dazu muss man wissen: Unsere frühen Verwandten hatten weder das Privileg einer Schallzahnbürste, noch war es überhaupt sonderlich gut um ihre Zahnhygiene bestellt. Soll heißen: Die Plaque wurden sie nicht los. Zum Leidwesen der möglicherweise kariesgeplagten Menschen von damals und zur Freude der Wissenschaft von heute. Der Zahnbelag ist, so sagen es die Forschenden am SHH in Jena, eine Goldmine an Informationen über die Ernährung unserer alten Verwandten. Die Plaque konserviert Lebensmittelproteine über tausende Jahre. Das mikroskopische Abbild einer Speisekammer sozusagen.