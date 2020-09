Die Experten vom Jenaer Leibniz-Institut für Photonische Technologien (Leibniz-IPHT) und von der Universität Jena entwickelten dafür ein chemisches System, das Lichtenergie sammelt und für mindestens 14 Stunden auf einem Molekül speichert. Damit macht es die photochemischen Prozesse unabhängig vom Tag-Nacht-Zyklus - und kann so auch im Dunkeln genutzt werden. Ein wichtige Voraussetzung für den Gebrauch in der industriellen Produktion, die kontinuierlich Energie benötigt. Die Studie dazu wurde im Fachmagazin Journal of the American Chemical Society veröffentlicht.