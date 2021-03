Dabei handelt es sich um sogenannte Antigen-Tests. Sie können bestimmte Eiweiße des Coronavirus in einer Probe nachweisen. In der Regel wird nach dem Nukleocapsid-Protein (N-Protein) von Corona gesucht. Weil die Proben für die Schnelltests in den oberen Atemwegen genommen werden, muss dort Virusprotein vorhanden sein, um ein positives Testergebnis zu bringen. In die Nase, den Rachen und den Hals kann dieses Protein aber nur mit den Viren gelangen, nicht durch eine Impfung.