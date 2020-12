Wiederbelebung Reanimation – kann man nicht früh genug lernen

Es kann uns allen passieren: neben uns fällt ein Mensch um und niemand sonst ist da. Was tun? Acht Minuten dauert es im Schnitt, bis Medizinprofis da sind. Zeit, die über Leben und Tod entscheidet. Und wir haben es in der Hand. Wir müssen uns nur so früh wie möglich für das Thema interessieren, wie es die Uniklinik Leipzig und das Aktionsbündnis "Leipzig drückt" im Herbst mit einem Video-Wettbewerb für Kinder und Jugendliche gemacht haben.