Oft merken wir schon gar nicht mehr, dass wir ständig aufs Handy schauen und auf jedes "Pling" reagieren. Würden wir all unsere Reaktionen in dieser Hinsicht im Verlaufe eines Tages notieren, wären wir sicher schockiert: Schnell kommen etwas 80 Mal zusammen. Gehen wir von je 30 Sekunden aus, die wir im Durchschnitt zum Lesen einer Nachrichten verwenden, sind wir bei 40 Minuten - das Schreiben von Antworten noch gar nicht eingerechnet. Was könnte man in 40 Minuten analog machen? Laufen gehen? Auf einer Wiese liegen und in den Himmel schauen? Darüber nachzudenken, ist der erste Schritt in Richtung digitale Enthaltsamkeit, so Prof. Hannes Zacher, Arbeits- und Organisationspsychologe an der Universität Leipzig.

Prof. Hannes Zacher, Arbeits- und Organisationspsychologe Bildrechte: Universität Leipzig, Swen Reichhold Die intensive Handynutzung ist für uns so selbstverständlich geworden, dass wir gar nicht merken, dass wir abhängig sind. Es ist wichtig, das erst einmal zu reflektieren. Prof. Hannes Zacher, Arbeits- und Organisationspsychologe

Er vergleicht gerade die Präsenz in sozialen Netzwerken mit den Symptomen einer Sucht. Die Likes, die positive Bestätigung durch andere spricht das Belohnungszentrum im Gehirn an wie eine Droge und führt so zu einer Art Abhängigkeit. Außerdem macht es uns unglücklich.

Der ständige Vergleich mit anderen belastet und führt so nachweislich zu einem geringeren Wohlbefinden. Prof. Hannes Zacher

Studien belegen, dass es uns wieder besser geht, wenn wir für einige Zeit auf Instagram & Co. verzichten. Das fällt schwer, ist jedoch ohne ernste Konsequenzen zu realisieren. Aber wie sieht es aus, wenn wir das Gefühl haben, beruflich ständig online sein zu müssen?

Klare Absprachen zu Offline-Zeiten helfen

Für Hannes Zacher sind ausreichende Pausen im Arbeitsalltag entscheidend für die psychische Gesundheit der Mitarbeiter und damit auch für deren Leistungsfähigkeit. Gesetzlich sind diese Auszeiten klar geregelt - unter anderem müssen elf Stunden zwischen zwei Arbeitstagen liegen. Elf Stunden, in denen wir abschalten und eben nicht online sein sollten. Viele Unternehmen respektieren das inzwischen und verhindern sogar die Weiterleitung von Mails in diesem Zeitraum. Doch oft sehen sich Arbeitnehmer noch immer in der Pflicht, rund um die Uhr erreichbar zu sein. Hannes Zacher empfiehlt, in der Freizeit alle Benachrichtigungssignale am Handy lautlos zu schalten.

Für echte Notfälle kann man vereinbaren, dass man angerufen wird, und damit verhindern, dass man ständig aufs Smartphone schaut. Prof. Hannes Zacher

Außerdem sieht er gerade bei Vorgesetzten eine wichtige Vorbildfunktion. Wer als Chef selbst konsequent Handyauszeiten einhält, kann davon ausgehen, dass seine Mitarbeiter ohne schlechtes Gewissen dasselbe tun und sich dabei erholen.