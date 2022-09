Sind Stauseen gefährliche Methan-Quellen und heizen sie indirekt die Erderwärmung mit an? Ein Drittel der schädlichen Stoffe, die zur Erwärmung des Klimas beitragen, geht nämlich auf das Konto von Methan. Und das entsteht nicht nur in der Viehhaltung beim Verdauungsprozess im Magen von Wiederkäuern, es bildet sich auch bei Zersetzungsprozessen von totem organischem Material in den Tiefen der Gewässer. Aber warum entsteht in Stauseen mehr Methan als in anderen Seen? Dr. Uwe Spank ist Hydrologe und arbeitet an der TU Dresden. Er sagt: "Bei Talsperren haben wir eine besondere Lage: Es gibt einen Fluss oder Bach, der Wasser in den See einspeist und so permanent organisches Material liefert. So steht den Bakterien, ganz einfach gesagt, mehr 'Futter' zur Verfügung."