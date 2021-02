Inventur in der Natur Wildtiermonitoring: knifflige Schätzung für Forscher und Jäger

Wie viel Wild ist eigentlich in unseren Wäldern unterwegs? Schwer zu sagen, denn: Die Tiere sind immer in Bewegung. Sie zu zählen, ist dementsprechend kompliziert. Forscher in Mitteldeutschland setzen dabei auf neue Technologien – Jäger dagegen führen eine altbewährte Statistik.