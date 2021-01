So hätte es jedenfalls sein können am Sonntag – aus Sicht der Vögel. Der NABU hatte zur winterlichen Vogelzählung aufgerufen und so viele Leute wie im Januar 2021 sind der Aufforderung in Deutschland noch nie gefolgt: 144.000 Einsendungen von 100.000 Beobachtungsorten – so ein erster Zwischenstand. 2020 hatten 143.000 Menschen Vögel gezählt. Bis 18. Januar können die Beobachtungen der diesjährigen einstündigen privaten Vogelzählung hier noch gemeldet worden, Bedingung, es wurde gezählt zwischen 8. und 10. Januar.

Weche Vögel sich blicken ließen

Der Blick für Vögel wird von Zählung zu Zählung schärfer und geübter. Bildrechte: imago images / blickwinkel Ein erstes Fazit der Naturschutzorganisation kurz nach der Zählung: Es wurden pro Beobachtungsort im Schnitt 34,5 Vögel gezählt, so wenige wie 2017. Ein Blick auf 2020: Da waren es 37,3 pro Meldeplatz. Was bedeutet dieser Rückgang? Aus Sicht des NABU erklärt sich diese Schwankung zum einen damit, dass Vogelzählungs-Anfänger generell weniger Vögel melden und auch weniger Arten erkennen. Und da die Zahl der Vogelzähler dieses Jahr erneut gestiegen ist, spiegelt sich das auch in den Zähl-Ergebnissen wider, mutmaßt man beim NABU derzeit noch.

Seltener in Parks und Gärten gesichtet: minus 28 Prozent Kleiber-Zählungen. Nur noch an knapp ein Viertel der Zählorte gesichtet. Bildrechte: Colourbox.de Das erklärt möglicherweise auch die Beobachtungsrückgänge bei Meisen, Schwanzmeisen, Kleibern, Kernbeißern, Eichelhähern und Gimpeln, aber eben nicht zwingend. Ein anderer Faktor für starke Schwankungen bei den Vogelsichtungen ist erfahrungsgemäß die Temperatur. Ein vergleichsweise milder Winter sorgt dafür, dass die Vögel nicht in die Gärten kommen, so lange sie in Wäldern, auf Wiesen und Feldern noch Nahrung finden – jedenfalls da, wo noch keine geschlossene Schneedecke liegt.

Sperling vor Kohlmeise und Amsel

Noch sind die Ergebnisse für die Stunde der Wintervögel 2021 nicht fix. Die vorläufige Rangliste sieht in den Top 5 so aus (Stand 12.1.2020, 17 Uhr): Haussperling auf Platz eins, in gut 60 Prozent aller Gärten mit knapp sieben Exemplaren vertreten; Kohlmeise auf Platz zwei, aber mit einem Minus, in knapp 90 Prozent der Gärten noch 4,09 Exemplaren. Feldsperling Platz 3 und Amseln mit einem Plus von neun Prozent auf 4. Auf Platz 5 Blaumeisen mit Abwärtstrend von 16 Prozent. Auffällig in den Top 20 sind mehr Ringel- und Straßentauben als in den Vorjahren, ein Plus von 14 bzw. 28 Prozent, ähnlich wie das Rotkehlchen mit 15 Prozent mehr Sichtungen und besonders oft wurde in diesem Winter der Erlenzeisig gesehen – plus 70 Prozent.

Was uns das insgesamt über unseren Vogelbestand sagt, welche Vogelarten stärker gefährdet sind als 2020, welche Bestände sich erholt haben, oder welche vielleicht ihr Verhalten geändert haben, Standort treu werden, oder mobil: Das lässt sich anhand der Zwischenergebnisse noch nicht sagen. Hier ist die Ergebnis-Übersicht. Der Erlenzeisig - nach ersten Auswertungen ein Plus von 70 Prozent. Spannend, wie die Experten solche Sprünge in ihrer Auswertung deuten werden. Bildrechte: imago images / Nature Picture Library