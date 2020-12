Bachstelze - tippelnder Gang, wippender Schwanz, so ist sie sehr gut zu erkennen. Immer häufiger überwintern diese zierlichen Vögel in Deutschland. Die Bachstelze gilt als Kulturfolgerin. Ursprünglich lebte sie an Ufern naturnaher Gewässer, inzwischen auch in Menschennähe, in Parks, Gärten, Wiesen und Weiden, sowie an Gebäuden, Nischen unter Verschalungen oder hinter abstehenden Mauerstücken. Sie frisst Würmer, Schnecken, Spinnen und Ameisen. Bildrechte: Colourbox.de