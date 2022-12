Singen ist gut für Herz, Lunge und allgemeine Fitness. Das haben Wissenschaftler aus Schweden, von der Universität Göteborg, festgestellt. In einer Studie maßen sie die Herzfrequenz von Chorsängern und Chorsängerinnen. Das Ergebnis: Beim Singen in der Gruppe gleichen sich die Herzfrequenzen an und stabilisieren sich gleichzeitig. Eine stabile Herzfrequenz ist gut für das ganze Herz-Kreislauf-System.