Wer selbst Energie sparen will, kann große Effekte mit einem sparsamen Heizverhalten erzielen. Dr. Immanuel Stieß, Leiter des Forschugsschwerpunkt Energie und Klimaschutz im Alltag am Institut für Sozialökologische Forschung (ISOE) in Frankfurt am Main betont: "68 Prozent des Energieverbauchs privater Haushalte entfallen auf das Heizen von Gebäuden, weitere 16 Prozent werden für die Bereitstellung von Warmwasser benötigt. Etwa die Hälfte der Gebäude wird mit Gas beheizt." Nach einer Schätzung der Agora Energiewende ließe sich der Gasverbrauch für Heizung und Warmwasser in Wohngebäuden durch kurzfristige Maßnahmen um circa 15 bis 20 Prozent reduzieren.



Das größte Einsparpotenziel sieht Immanuel Stieß beim Absenken der Raumtemperatur: "Die Innenraumtemperatur in Wohnungen in Europa beträgt durchschnittlich 22 Grad. Ein Grad weniger spart sechs Prozent Energie. Würde jeweils die Hälfte der Haushalte in Deutschland die Temperatur in ihrer Wohnung um ein halbes beziehungsweise ein Grad absenken, könnten knapp fünf Prozent Heizenergie eingespart werden.“