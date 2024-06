Silke Henke hat auf einem Rollwagen Archivmappen herangefahren. Vorsichtig öffnet sie die säurefreien Pappdeckel und wendet behutsam mit einem Spatel die Seiten um. 22 Blätter sind es insgesamt, eng beschrieben mit oftmals blasser Tinte, in winziger, schwer zu entziffernder Kurrentschrift. Schnell fallen auch dem Laien die Schwierigkeiten der Texterschließung dieser Handschrift auf:

Bildrechte: Tobias Barth, MDR

"Büchner hat abgekürzt, er hat immer H für Herr geschrieben oder er hat Vokale ausfallen lassen. Zum Beispiel steht da nur Mssr - das heißt dann Messer, und solche Dinge erschweren die Lesarten", so Silke Henke vom Goethe- und Schiller-Archiv der Klassik-Stiftung Weimar.



Das "Mssr" ist fast schon symbolisch. Denn die Stichwaffe, mit der Woyzeck seine Geliebte ersticht, ist so ein verkürztes, abgebrochenes Ding, eigentlich ein Stück einer Degenklinge. Woyzeck hat sie in ein Heft stoßen lassen um ein Messer daraus zu machen – ein sprechendes Bild für seine Armut. Aber auch jenseits dieser Interpretation kündet "Mssr" von den Problemen, mit denen die Forschung bei Büchners handschriftlichen Skizzen zum Woyzeck schon immer konfrontiert war.