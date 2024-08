Kunstaktion Leipzig: Installation macht auf politische Verfolgung von Frauen aufmerksam

Hauptinhalt

28. August 2024, 12:55 Uhr

Es war die letzte öffentliche Hinrichtung in Leipzig: Am 27. August 1824 wurde der Soldat Johann Christian Woyzeck geköpft. Später diente der Fall als Vorbild für Georg Büchners gleichnamiges Drama. Jetzt wird mit einem Kunstprojekt die Brücke in die Gegenwart geschlagen: Am Ort der Exekution erinnert ein Kubus an das Schicksal inhaftierter Frauen in autoritären Regimen, wie dem Iran oder Belarus. Durch die Installation kann das Publikum die Zustände in einer Einzelhaftzelle nachempfinden.