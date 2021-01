Was den Reptilien aber so richtig an den Kragen geht, ist die hohe Nachfrage nach ihrer Haut. Wer Krokodilleder schön findet, hat die breite Auswahl an Handyhüllen, Schuhen und Handtaschen. Besonders gefährdet und von der Ausrottung bedroht sind neben drei weiteren Arten das Philippinenkrokodil, das Siamkrokodil, das Kubakrokodil.