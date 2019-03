Einen Dieselmotor auf Gas umrüsten klingt wie verdrehte Welt. Denn eigentlich können nur Otto-Motoren, also Benziner, Gas verbrennen. Der Diesel braucht Erdöl oder Pflanzenöl. Das Münchner Startup Unternehmen Keyou lässt trotzdem einen Diesel mit Wasserstoff fahren. Geschäftsführer und Gründer von Keyou, Thomas Korn, erklärt, wie das funktioniert:

Das bedeutet "geringe Umbaumaßnahmen des Basismotors" sagt Korn. Am Motorblock wird der Zylinderkopf verändert, Zündkerze und Einblasventile eingebaut. Es geht hier also nicht, wie sonst bei Wasserstoff, um eine Brennstoffzelle, die unter der Motorhaube Energie gewinnt, die dann wiederum einen Elektromotor antreibt. Nein, es geht tatsächlich um einen Dieselmotor der Wasserstoff verbrennt.

Dieser Motor hat am Spitzenpunkt eine Effizienz von 44,5 Prozent auf dem Prüfstand erreicht und das entspricht einem Top Wirkungsgrad für einen Dieselmotor.

Zum Vergleich: Herkömmliche Dieselmotoren haben zwischen 30 und 40 Prozent Wirkungsgrad. Ein Otto Motor nur 25 bis 30 Prozent. Der Wirkungsgrad sagt aus, wie viel der Energie aus dem Diesel oder Benzin tatsächlich genutzt wird. Deshalb ist der Wirkungsgrad eines Motors ein ganz entscheidender Aspekt. Für den Benziner bedeutet das: Knapp 30 Prozent der Energie treiben den Motor an, der Rest verpufft als Wärme.

So soll der Prototyp des neuen Wasserstoff-Busses auf Dieselmotorbasis aussehen. Bildrechte: KEYOU GmbH

Den vergleichsweise effizienten Wasserstoffverbrennungsmotor entwickelten die Münchner gemeinsam mit den technischen Universitäten in Magdeburg, Freiberg und auch München. Seit einiger Zeit ist der Motorenhersteller Deutz mit im Boot. Gemeinsam präsentieren sie nun einen Prototyp.

Im nächsten Jahr, also 2020, soll der Wasserstoffbus mit Dieselmotor in Serie gehen. Er hat 500 km Reichweite, so die Angaben der Entwickler. Die Anschaffungskosten sollen genauso hoch sein wie bei einem herkömmlichen Bus.