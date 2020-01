Sollte sich die Existenz dieses Planeten bestätigen, würden damit einige Theorien von der Entstehung von Felsplaneten in Frage gestellt. Wissenschaftler gehen bislang davon aus, dass diese Supererden an der Eisgrenze entstehen, also dort, wo Wasser vom flüssigen in den festen Zustand wechselt. Proxima Centauri c wäre allerdings sehr weit hinter dieser Grenze. Um die Existenz dieses Planeten zu bestätigen, sind weitere Daten nötig.