Die Sorge der Bauern gilt vor allem dem Ausverkauf ihres Landes. Die Wiedervereinigung zeichnet sich deutlich ab, doch zu welchen Bedingungen? Was wird aus dem Land, was aus seinen Bauern? Neun von zehn einst in der Landwirtschaft Beschäftigten, ob in den LPGen oder den Volkseigenen Gütern werden ihre Arbeit verlieren. Kein Land in Sicht, heißt es für viele auf dem Weg in die Marktwirtschaft, damals im Sommer 1990.