Die überwiegende Mehrheit (79 Prozent) hält die Arbeit von Gedenkstätten wie Hoheneck in Stollberg, die Andreasstraße in Erfurt oder dem Roten Ochsen in Halle als Erinnerung an die DDR für wichtig. Das wird auch bei der Aussage einer 61-jährigen Dresdnerin deutlich: "Es müßte noch mehr solcher Gedenkstätten geben und wieder die Pflicht der Schulklassen im Rahmen des Lehrplanes zum Besuches der Gedenkstätten und zur Aufklärung über die deutsche Geschichte der letzten 100 Jahre."