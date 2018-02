Schlimme Szenen hatten die Verantwortlichen befürchtet, als in Tschechien die so genannte Währungstrennung am 3. Februar 1993 verkündet wurde: Panik in der Bevölkerung, Hamsterkäufe und Schlangen vor Wechselstuben, die das einheimische Geld in harte Devisen umtauschten. Entsprechend sorgte man vor. Für die wenigen Tage zwischen Verkündung und Umsetzung der Währungstrennung am 8. Februar wurde jeglicher Zahlungsverkehr eingestellt. An der erst vor einem Monat entstandenen Grenze zur Slowakei half die Armee den regulären Grenzern aus, um ein Überschwappen größerer Altgeldmengen "von drüben" zu verhindern.

Umstellung ging geräuschlos über die Bühne

Doch all die Horrorszenarien traten am Ende nicht ein und die Währungsumstellung, eine der größten Operationen dieser Art in der Geschichte, lief fast geräuschlos über die Bühne. Szenen, wie man sie im Juli 1990 in der DDR sah, als die D-Mark in Ostdeutschland ihren Siegeszug hielt, gab es nicht – weder übermäßiges Gedränge, noch übermäßige Freude über das neue Geld. Nur vereinzelt bildeten sich am ersten Umtauschtag Schlangen vor den Sparkassen und Postämtern – und lösten sich meist bis Mittag wieder auf.