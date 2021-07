Nach dem Sturz von Salvador Allende kamen Tausende chilenische Sozialisten - wenn auch nur vorübergehend - als Flüchtlinge in die DDR. Bildrechte: IMAGO

Wer Anspruch auf Asyl hat, das entscheidet ausschließlich der Ministerrat der DDR. Bis 1989 bleibt die Zahl der Asylsuchenden in der DDR sehr gering im Vergleich zur Bundesrepublik. So kommen beispielsweise mehrere hundert Nachfahren von Kommunisten oder früheren Partisanen aus Griechenland in die DDR. Und nach dem Sturz des sozialistischen Präsidenten Salvador Allende kommen rund 2.000 Geflüchtete aus Chile in die DDR, von denen sich bis zur Wende 334 dauerhaft in der DDR niederlassen. Noch 1990 verkündet zudem Sabine Bergmann-Pohl, die Präsidentin der ersten frei gewählten Volkskammmer: "Wir treten dafür ein, verfolgten Juden in der DDR Asyl zu gewähren." Damit ebnet die DDR den Weg für die Einwanderung von Juden aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion.