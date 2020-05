Die einzelnen Freistaaten zusammenzufassen, konnte die Interessen der Region im Deutschen Reich stärken, vor allem gegenüber dem dominanten Preußen. Es war ein Ausprobieren, eine Wegfindung ohne Vorbilder. Erstmals musste alles zwischen Gleichen verhandelt werden.

Die Debatten über den Zusammenschluss

"Acht Tage nach dem letzten Urnengang trafen sich im März 1919 Vertreter der neu entstandenen Landesregierungen zu einer Konferenz in Weimar und man entschied sich für einen Zusammenschluss zum Land Thüringen inklusive preußischer Gebiete", so Faludi weiter. "Doch das einmütige Ergebnis täuschte, denn in einigen Ländern existierten auch gegenläufige Bestrebungen über die staatliche Zugehörigkeit."

Die Landesregierung von Thüringen: Die erste Landesregierung von Thüringen, 1920/21. Von links: stehend Carl Freiherr von Brandenstein (ab 1921 MSPD), Emil Hartmann (MSPD); sitzend August Frölich (MSPD), Arnold Paulssen (DDP), Harald Bielfeld (DDP), Hermann Anders Krüger (DDP), Ottomar Benz (DDP) und August Baudert (MSPD). Bildrechte: Stadtmuseum Weimar

So tendierten etwa Teile der Bevölkerung in Sachsen-Altenburg für einen Anschluss an Sachsen, einflussreiche Kreise in Sachsen-Meiningen propagierten die vermeintlich bessere Lösung in einem Aufgehen der thüringischen Staaten als preußischer Provinz und auch in Sachsen-Coburg zeigte man starke Neigungen, sich nicht dem neuen Land anschließen zu wollen.

Über den Interviewpartner Christian Faludi ist Wissenschaftler an der Forschungsstelle Weimarer Republik der Universität Jena. Er lehrt, forscht, publiziert und kuratiert vor allem zu Themen der Regionalgeschichte Thüringens, der Weimarer Republik und der Geschichte des Nationalsozialismus.

Wie mögen sich die Coburger gefühlt haben, als sie am 30. November 1919 zum ersten Mal an einer Volksabstimmung teilnahmen? Das Interesse war groß, über 90 Prozent beteiligten sich an der Entscheidung der Frage, ob Coburg zu Thüringen gehören wolle. Die fränkisch sprachige Region entschied sich mit 88 Prozent gegen den Betritt und damit für einen Weg Richtung Bayern.

Anders als angestrebt war das neue Land ohne Coburg und die preußischen Gebiete nur eine "kleinthüringische Lösung" geworden. Am 4. Januar 1920 trat der "Gemeinschaftsvertrag über den Zusammenschluss der thüringischen Staaten" in Kraft.

Die Rolle des Kapp-Lüttwitz-Putsches

"Beinahe wäre der Prozess dennoch umgekehrt worden, als rechtsextreme Militärs und Politiker im Zuge des Kapp-Lüttwitz-Putsches am 13. März 1920 versuchten, die junge Republik zu stürzen: In zahlreichen Regionen putschten Mitverschwörer Regierungen nach 'Berliner Muster' und setzten Kommissare ein", erklärt der Historiker weiter. "Mitteldeutschland wurde aufgrund der vielen noch existierenden Kleinstaaten zu einem Zentrum der Ereignisse. Letztlich jedoch setzten sich die Demokraten gegen jede Bedrohung erfolgreich zur Wehr, sodass auch der Prozess zur Landesgründung nur kurz unterbrochen wurde." Überall im Land gab es größere und kleinere Demonstrationen gegen die Gründung von Thüringen. Hier in Gera, 1919. Bildrechte: Stadtmuseum Gera