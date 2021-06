Demokratidefizit im Osten: Wanderwitz legt nach

Das heißt also: Entweder sagen wir, die Ostdeutschen können gar nicht in der Demokratie ankommen, weil es diese Demokratie so gar nicht gibt. Oder die Ostdeutschen sind angekommen und die Demokratie ist nicht so rein, unschuldig und konfliktfrei, wie wir das gerne hätten. Was machen wir denn mit der Erkenntnis?

Ich glaube, es wäre schon viel geholfen, wenn wir uns klar machen würden, dass politische Auseinandersetzungen zu einer Demokratie dazu gehören. Davon lebt Demokratie. Wir sollten es annehmen und schätzen, dass wir diese Diskurse offen führen können. Ich fände es befremdlich, wenn es keine politischen und gesellschaftlichen Konflikte gäbe. Widerspruch zu hören, bedeutet aber nicht eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Ich sehe in West- und in Ostdeutschland zunehmend Tendenzen, dass man sich eine Politik wünscht, die in gewisserweise unpolitisch ist. Ich glaube, das ist sehr gefährlich. Denn das Unpolitische ist nur scheinbar unpolitisch. Und wir sollten dringend darüber sprechen, was wirklich Erbe der SED-Diktatur ist. Was sind wirklich konkrete Folgen der DDR und was hat andere Hintergründe. Erst dann können wir analysieren, was die Besonderheiten Ostdeutschlands sind, über die wir bereits so viel reden.