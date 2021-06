Kommentar zu Folgen der Wahl Sachsen-Anhalt – ein gespaltenes Land und was das für die Politik bedeutet

Seitdem der Krawallkamerad André Poggenburg die AfD verlassen hat, ist es ruhiger um die AfD geworden, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Dennoch kann der Wahlkampfslogan "Deutschland. Aber normal" kaum anders als eine Wählertäuschung beschrieben werden. Es sei denn, man hält eine Partei, die sich offener Flanken zum Rechtsextremismus bedient, für einen normalen Umstand in deutschen Parlamenten.

Tatsächlich ist die AfD inhaltlich in den letzten fünf Jahren in keiner Weise durch den Parlamentsbetrieb eingehegt worden. Doch der Rechtskurs hat der Partei keine weiteren Wähler zugeführt. Auch die immer lautere Kritik an den Corona-Maßnahmen hat sich kaum ausgezahlt.

Hinzu kommt, dass die stabile ideologische Basis der AfD im Osten einem Wahlerfolg der Partei im Westen eher im Wege steht. Denn die Wählerklientel, die von der AfD in Sachsen-Anhalt angesprochen wird, gibt es im Westen zwar auch, ist dort aber sehr viel stärker migrantisch geprägt. AfD-Landeschef Reichardt sagte am Wahlabend, die AfD in Sachsen-Anhalt sei nunmehr eine Volkspartei. Mag dies von den Prozentpunkten vielleicht noch erklärbar sein, so gilt das mit Blick auf die Mitgliederzahlen wohl eher nicht. Mit rund 1.500 Parteimitgliedern in Sachsen-Anhalt mutet der Begriff Volkspartei schon überstrapaziert an.