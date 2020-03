Bürgerrechtsbewegung und SED trafen erstmals zusammen

Die Etablierung eines "Zentralen Runden Tisches" in Ost-Berlin war ein wesentliches Puzzleteil des demokratischen Prozesses auf dem Weg in die Wiedervereinigung. Und das in einer Zeit, die rückblickend als eine extrem dynamische und hochpolitische Phase deutscher Geschichte gelten muss. Erstmals trafen damals Opposition und SED offen und im Dialog aufeinander. Erstmals war der politische Gegner für den SED-Apparat wahrnehmbar und der Dialog sollte schließlich zur ersten freien Wahl in der DDR führen. Doch nicht nur in Berlin erblühte die Demokratie in diesem letzten Abschnitt der DDR – auch überall sonst waren sie plötzlich zu finden: "Runde Tische" – die Gremien der Friedlichen Revolution. Erster "Zentraler Runder Tisch" in Berlin am 7. Dezember 1989 Bildrechte: DRA (Aktuelle Kamera)

Die Runden Tische waren ein Glücksfall für unsere Geschichte. Sie haben uns davor bewahrt, in Chaos zu versinken. Lothar de Maiziére Letzter Ministerpräsidenten der DDR

Eckiger "Runder Tisch" in Ost-Berlin

"Wir wollten die Ecken der Tische zu unserem heutigen Gespräch auch nicht absägen. Das wäre nicht nur die Schädigung fremden Eigentums gewesen, es wäre auch der Sache nicht angemessen. Denn die Probleme, mit denen wir uns heute zu befassen haben, sind kantig", sagte Martin Ziegler am 7. Dezember 1989 in Ost-Berlin am "Zentralen Runden Tisch", der eigentlich eckig war, in seiner Funktion als Moderator.

Die Teilnehmer des Runden Tisches treffen sich aus tiefer Sorge um unser in eine Krise geratenes Land, seine Eigenständigkeit und seine dauerhafte Entwicklung. Sie fordern die Offenlegung der ökologischen, wirtschaftlichen und finanziellen Situation in unserem Land. Mitglieder der Opposition

Die Oppositionsspitzen hatten die "Runden Tische" nach dem Vorbild des "Runden Tischs" in Polen konzipiert und etabliert, der in Warschau zwischen dem 6. Februar und dem 5. April 1989 in der Übergangsphase vom kommunistischen Regime zur demokratischen Republik tagte. Seine Wirkung auf den Wandel des Landes hatte überall tiefen Eindruck hinterlassen, nicht nur bei den Oppositionsführern der DDR.

Öffentliche Kontrolle ausüben

Die Bürgerrechtler verstanden die "Runden Tische" als übergreifende Instanz zur Konfliktlösung. Sie wollten kein Vakuum ausnutzen und nicht ohne politische Legitimation Macht ausüben. "Das war unsere Auffassung von Demokratie. Und deshalb erschien uns dieses Gremium als sinnvoller", sagt Ulrike Poppe, die für "Demokratie Jetzt" am "Runden Tisch" saß.

Zwischen Niedergang und Neuanfang

"Neues Forum", "Demokratie Jetzt", "Vereinigte Linke", "Demokratischer Aufbruch", "Initiative für Frieden und Menschenrechte", "Grüne" und "Sozialdemokratische Partei" – das waren die Teilnehmer der Bürgerrechtsbewegung der DDR am "Zentralen Runden Tisch" in Ost-Berlin und an den "Runden Tischen" im gesamten Land. In einem Land, das sich in einem rapiden Niedergang befand.