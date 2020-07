Die Sächsische Dampfschifffahrt hatte es nie leicht

Dabei ist die Sächsische Dampfschifffahrt seit jeher ein glorreiches Unternehmen. Um 1900 beförderten die 37 Dampfer aus Dresden jährlich 3,6 Millionen Passagiere, vornehmlich Richtung Böhmen. Das Schiff hat zu dieser Zeit seine Bedeutung als Transportmittel zwar längst zugunsten der Eisenbahn eingebüßt, doch die Dampferflotte auf der Oberelbe wird zunehmend für Ausflügler interessant. Es ist die Zeit, in der die romantische Felsenwelt der Sächsischen Schweiz als Reiseziel entdeckt wird.

Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges ändert sich die Situation schlagartig. Die fröhlichen Ausflügler müssen auf den Schiffen Kartoffeln und Rüben weichen. Die neue Aufgabe der Reederei: der Armee unter die Armee greifen, da die Eisenbahnen mit kriegsbedingter Überlastung zu kämpfen haben. Außerdem wird an der deutsch-österreichischen (heute deutsch-tschechischen) Grenze der Passzwang eingeführt und umfangreiche Aus- und Einfuhrverbote verhängt. Die Altstadt von Dresden. Am Ufer liegen Dampfschiffe an. Bildrechte: IMAGO

Die Geburt der "Weißen Flotte" und der Lebensretter

Im Juli 1926 wird der Dampfer "Dresden" als Flaggschiff der Flotte in Dienst gestellt. Statt des bislang üblichen grünweißen Anstriches mit sandfarbenen Radkästen bekommt er von Kopf bis Fuß ein strahlendes Weiß verpasst. Die neue Farbgebung kommt so gut an, dass im Frühjahr 1928 alle Personendampfer der Dresdner Flotte diesen Anstrich erhalten. Damit ist die "Weiße Flotte" auf der Elbe geboren – ein Begriff, der für viele Jahrzehnte zum Synonym für Personenschifffahrt überhaupt wird. Der Schaufelraddampfer Pillnitz 2013 auf der Elbe in Königstein. Bildrechte: imago/Hohlfeld

Im Zweiten Weltkrieg übernimmt die Flotte eine Rettungsaktion. Während allierte Kampfbomber zwischen dem 25. Juli und 03. August 1943 Bomben auf Hamburg abwerfen, kommen fünf Dampfer aus Dresden zur Rettung. Rund 34.000 Menschen verlieren in dem Angriff ihr Leben. Fast eine Million Menschen sind auf der Flucht. Die Reichsbahn der Hansastadt ist komplett zerstört. Über den Fluss bringen die Dresdener Dampfer bis zu 1.000 Flüchtlinge pro Schiff zu ihrem Heimathafen in Dresden.

Doch auch Dresden bleibt vom Krieg nicht verschont - und somit auch nicht die zivile Flotte. Während der letzten Kriegstage verliert die Flotte eine Vielzahl von Schiffen. Es dauert aber keine zwei Wochen, bis der Schiffsverkehr wieder aufgenommen wird - den Mitarbeitern sei dank. Sie reparieren die Landungsbrücken und richten die übrigen Dampfer, die überall auf der Elbe verteilt liegen, wieder her. Der Kohlemangel bedeutet kurz darauf das frühzeitige Ende der dampfenden Schiffsfahrt.

Dresden nach dem Luftangriff vom 13. Februar 1945. Bildrechte: IMAGO

Flottenverkehr und Kreuzfahrt in der DDR

Ein Teil der Flotte muss am 06. Juli 1946 als Reparationszahlung an die UdSSR abgegeben werden. Dennoch startet nur wenige Tage später der reguläre Betrieb der Dampfschifffahrt. Der Dampfer Lössnitz fährt ab Pfingsten 1946 wieder. Jedoch in Tarnfarben. Seinen berühmten weißen Anstrich erhält der Dampfer erst später wieder.

Doch die Dampfer der Weißen Flotte Dresden sind natürlich nicht die einzigen Schiffe, die die Anlegestellen der sächsischen Metropole ansteuern. In der kleinen DDR mangelt es stets an Ferienplätzen. Zumindest die attraktiven Ziele an der Ostsee, im Harz und im Erzgebirge sind Jahre im Voraus ausgebucht. Um ein wenig Abhilfe zu schaffen, entschießt man sich 1960, mit drei dieselelektrischen Schiffen der Weißen Flotte Ost-Berlin vierzehntägige Touristenfahrten von Potsdam nach Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz durchzuführen.

Zur gleichen Zeit etwa werden Pläne für ein echtes Kreuzfahrtschiff reif. Im regelmäßigen Verkehr werden mit diesem dann Dresden und anderen Binnenhäfen der DDR sowie Prag und Stettin angesteuert. Die Karlsbrücke in Prag. Bildrechte: Colourbox.de

Die Fahrten auf dem einzigen Flusskreuzer der DDR sind sehr begehrt und stets ausgebucht. Eine siebentägige Kreuzfahrt mit Vollpension nach Stettin kostet Ende der 1970er-Jahre 258 Mark pro Person. Im Speisesaal an Bord gibt es allerlei "Bückware" wie Ananas, Spargel und Radeberger Bier. 1982 ist dann allerdings Schluss mit der Kreuzfahrt auf Elbe, Moldau und Spree - das Schiff wird aus ungeklärten Gründen außer Dienst gestellt. Die andere Dampfer schippen aber weiter auf der Elbe herum.

Hälfte der Flotte rostet im Hafen