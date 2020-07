Geboren wird Christian Friedrich Samuel Hahnemann am 10. April 1755 als Sohn eines Porzellanmalers in Meißen. Der eher schwächliche, aber begabte Knabe besucht die Fürstenschule in Meißen und erteilt dort bereits im Alter von zwölf Jahren Mitschülern Nachhilfe in Griechisch. Obwohl Hahnemanns Vater seinen Sohn aus finanziellen Gründen nicht studieren lassen will, setzt der Sohn sich durch. Allerdings ist er mit dem Beginn seines Medizinstudiums 1775 in Leipzig, gerade 20-jährig, auf sich allein gestellt. Seinen Lebensunterhalt muss er selbst verdienen. Dank der hervorragenden Ausbildung in Meißen kann er Übersetzungen von medizinischen und naturwissenschaftlichen Arbeiten anfertigen. Hinzu kommt seine Tätigkeit als Privatlehrer. Beides ermöglicht ihm ein bescheidenes Auskommen.

Bildrechte: IMAGO Insgesamt stärkt Hahnemann sich in dieser Zeit intellektuell wie körperlich. Er beschließt, seinem "Körper durch Übungen, Bewegungen und freie Luft diejenige Munterkeit und Stärke zu verschaffen, bei der nur allein fortgesetzte Geistesanstrengung mit Glück bestehen kann." Nur in einem gesunden Körper stecke auch ein gesunder Geist und zwar durch körperliche Ertüchtigung - ein Rezept, das er als Mediziner später auch seinen Patienten empfiehlt.

Geisteswissenschaftliche Studien in Leipzig

Bildrechte: dpa In Leipzig studiert Hahnemann ausschließlich klassische, theoretische Texte, denn eine praktische Ausbildung im eigentlichen Sinne existiert damals nicht. Die Messestadt hat nicht einmal eine angeschlossene Universitätsklinik. Bereits 1776 geht Hahnemann deshalb an das Spital der Barmherzigen Brüder in Wien. Sein dortiger Lehrer ist der berühmte Quarin. Bei ihm lernt er die praktische Heilkunde.



Als Bibliothekar und Hausarzt bei Baron von Brukenthal, dem Statthalter in Siebenbürgen, gelangt Hahnemann nach Hermannstadt, dem heutigen Sibiu in Rumänien. In der umfangreichen Bibliothek seines Dienstherrn studiert Hahnemann eifrig weiter. Aber er sammelt auch medizinische Erfahrung, denn in den umliegenden sumpfigen Tiefebenen ist die Malaria, das Wechselfieber, überall verbreitet. Angeregt durch von Brukenthal wird er Mitglied der Freimaurerloge, deren Idealen er bis zum Ende seines Lebens treu bleibt.

1779: Promotion in Erlangen

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Hahnemann kehrt 1779 nach Deutschland zurück, wo er in Erlangen zum Doktor der Medizin promoviert. Danach führt er ein unstetes Leben. Es folgen Stationen in Hettstedt im Harz, Dessau und Gommern bei Magdeburg, wo er die Tochter eines Apothekers heiratet und immerhin drei Jahre sesshaft bleibt.



Insgesamt führt er jedoch in diesen Jahren ein äußerst bewegtes Leben und praktiziert nur selten als Arzt. Jahre später erklärt er dies in einem der Briefe an Christoph Wilhelm Hufeland, den Herausgeber von "Hufelands Journal", so:

Ich machte mir ein empfindliches Gewissen daraus, unbekannte Krankheitszustände bey meinen leidenden Brüdern mit diesen unbekannten Arzneyen zu behandeln, die als kräftige Substanzen ... leicht das Leben in Tod verwandeln, oder neue Beschwerden und chronische Übel herbeyführen können, welche oft schwerer als die ursprüngliche Krankheit zu entfernen sind. Auf diese Weise ein Mörder oder Verschlimmerer des Lebens meiner Menschenbrüder zu werden, war mir der fürchterlichste Gedanke, so fürchterlich und ruhestörend für mich, daß ich in den ersten Jahren meines Ehestandes die Praxis ganz aufgab, und fast keinen Menschen mehr ärztlich behandelte und bloß - wie sie wissen - mich mit Chemie und Schriftstellerey beschäftigte. Samuel Hahnemann