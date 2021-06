Uranbergbau Die wilden Jahre bei der "Wismut"

Im Juni 2021 findet die letzte Lieferkampagne von Urankonzentrat der Wismut statt. Damit endet eine Ära, die 1946 in der damaligen sowjetischen Besatzungszone begann: Unter dem Tarnnamen "Wismut" wurde von 1946 an im Erzgebirge Uran gefördert. Nirgends konnte man so gut verdienen wie in dem gigantischen Unternehmen. Aber nirgendwo war die Arbeit auch gefährlicher.