Der Suchmaschinen-Betreiber Google kauft 2006 die Videoplattform Youtube für 1,3 Milliarden Euro. Das Videoportal ist zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 19 Monat alt, verzeichnet aber schon 100 Millionen Videoabrufe am Tag. Gegründet wurde Youtube von den drei ehemaligen Paypal-Mitarbeitern, ursprünglich allerdings als Dating-Plattform. 2020 erzielt Youtube mit Werbung einen Umsatz von 17 Milliarden Euro. Täglich werden mehr als eine Milliarde Stunden Videoinhalte gestreamt.

Stephan B. versucht 2019 gewaltsam in die Synagoge in Halle einzudringen. Der schwer bewaffnete Rechtsextremist hat es auf Mitglieder der jüdischen Gemeinde abgesehen. In dem jüdischen Gotteshaus haben sich 51 Menschen versammelt, um gemeinsam den höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, zu begehen. Das Massaker scheitert zunächst, weil Stephan B. die Tür der Synagoge nicht aufbekommt. Wenig später erschießt der Attentäter wahllos eine Passantin und anschließend den Gast eines Döner-Imbisses.