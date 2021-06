1986 wurde der US-Amerikaner Dean Cyril Reed tot im Zeuthener See gefunden. Die Pulsadern des Sängers waren durchtrennt. Die Polizei fand außerdem das Beruhigungsmittel "Radedorm" und einen 15-seitigen Abschiedsbrief im Auto des 47-jährigen Sozialisten. Der Brief war an den Abteilungsleiter des Zentralkomitees der SED, Eberhard Fensch, adressiert. Er wurde bis 1990 unter Verschluss gehalten. Dean Reeds Tod sorgte für langanhaltende Gerüchte. Während Erich Honecker von einem Unfall sprach, kursierte im Westen die Theorie, er sei von der Stasi beseitigt worden. In seinem Brief wird jedoch klar, dass er sich wegen Eheproblemen selbst das Leben nahm. An den Sozialismus glaubte er bis zuletzt. Dean Reed besuchte erstmals 1971 die DDR, um als Ehrengast auf dem Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilme "DOK Leipzig" zu sprechen. Dort traf er seine spätere Frau, Wiebke Dornbeck. 1973 zog er zu ihr in die DDR. Dort wurde er zunächst als Country-Sänger, Dauergast bei Unterhaltungsshows wie "Ein Kessel Buntes" und als DEFA-Cowboyheld an der Seite von Gojko Mitić gefeiert. In seinen letzten Lebensjahren war er jedoch zunehmend weniger gefragt.

Nachdem er einige Jahre in Argentinien gelebt hatte, startete Dean Reed 1966 eine zweite Karriere in der Sowjetunion. 1973 wurde die DDR zu seiner Wahlheimat. Bildrechte: MDR/DRA