DDR-Ministerrat beschloss neue Arbeitsnorm

1953 beschloss die Staatsführung der DDR eine neue Arbeitsnorm: mehr Arbeit, aber nicht mehr Geld. Sie sollten während der Arbeitszeit zehn Prozent mehr leisten, ohne dafür einen höheren Lohn zu erhalten. Die neue Norm sorgte unter den Arbeitern für große Unruhen. Der Grund, warum die DDR-Regierung diesen Schritt ging, war die schlechte Versorgungslage im Jahre 1953. Die einseitige Förderung der Schwerindustrie, eine Maßnahme zum "Aufbau des Sozialismus", führte dazu, dass die DDR-Bürger mit Lebensmitteln und Alltagsgütern unterversorgt waren. Immer mehr Menschen, darunter auch Landwirte, flohen in den Westen. Um die Situation im Land unter Kontrolle zu bekommen, machte die DDR-Regierung bald auf Drängen der Sowjetunion viele Vorgaben zum "Aufbau des Sozialismus" wieder rückgängig. Die neue Normerhöhung hingegen blieb bestehen. Am 17. Juni 1953 kam es zum Volksaufstand in der DDR. Arbeiter in einem Leipziger Plattenwerk Bildrechte: dpa

Premiere "Triumph des Willens"

1935 feierte der Propagandafilm "Triumph des Willens" von Leni Riefenstahl Premiere im Ufa-Palast in Berlin. Der Film inszenierte den Nürnberger Reichsparteitag der NSDAP von 1934. Riefenstahl drehte den Dokumentarfilm mit aufwendigen neuen Techniken. 16 Kamerateams und 120 Mitarbeiter waren an den Dreharbeiten beteiligt. "Triumph des Willens" brachte Leni Riefenstahl internationale Beachtung, so wurde sie unter anderem mit der Goldmedaille des Filmfestes in Venedig ausgezeichnet. 1936 erhielt Riefenstahl, die als Lieblingsregisseurin Hitlers galt, den Auftrag, die Olympischen Spiele 1936 progpagandistisch zu inszenieren. Bis heute ist umstritten, ob Riefenstahls Filme künstlerische Werke sind oder der reinen Propaganda dienen sollten. Blick auf den Ufa-Palast in Berlin während der Uraufführung des Leni Riefenstahl-Films 'Triumph des Willens', 1934 Bildrechte: dpa

