2011 kam es infolge eines starken Tsunamis in der japanischen Stadt Fukushima zu einer Reaktorkatastrophe. Die ausgefallenen Kühlsysteme führten zu einer Kernschmelze. Kurz nach dem Unglück wurde in Deutschland der Atomausstieg beschlossen. Die Reaktorkatastrophe in Fukushima war die schlimmste seit Tschernobyl 1986.