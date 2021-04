Nach der Wiedervereinigung stand der neu konstituierte Bundestag vor einer entscheidenten Frage: Bonn oder Berlin. Das Abgeordnetenhaus in Bonn würde auf die Dauer zu klein werden. So viel war klar. Außerdem hatte der Einigungsvertrag festgelegt: "Hauptstadt Deutschlands ist Berlin. Die Frage des Sitzes von Parlament und Regierung wird nach Herstellung der Einheit Deutschlands entschieden." Die "Hauptstadtfrage" wurde 1991 von Politik und Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. Nach einer zehnstündigen Debatte im Juni 1991 stimmten 320 von 338 Abgeordnete dafür, dass der Sitz von Bundestag und Bundesregierung künftig in Berlin sein soll. Doch das Reichstagsgebäude musste erst saniert werden, so dass der Deutsche Bundestag die erste Sitzung erst am 19. April 1999 dort halten konnte.