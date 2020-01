Das Altpapier am 3. Januar 2020 Wenn Fakten zu spät kommen, um ein Narrativ aufzuhalten

+++ Worüber man auch mal reden kann (bzw. wir an dieser Stelle nie reden): über Entwicklungen in der Restaurantkritik. Im Text von Theodore Gioia für das Los Angeles Review of Books geht es zwar um Entwicklungen in den USA, aber wer sich für das Genre grundsätzlich interessiert, wird den Text instruktiv finden. Es geht unter anderem um "three young female critics of color (who) had started new positions at major newspapers (…). They promise to tackle greater civic and social questions than the cooking on the plate. The old ideal of critic as neutral arbiter gives way to a modern vision of the critic as hip, multicultural storyteller." Soleil Ho, eine dieser Innovatorinnen, wird folgendermaßen zitiert: "I don’t see the critic’s task as one of simply deciding if a food or restaurant experience is pleasing, but rather using an aesthetic evaluation of restaurants to tell stories about the connections between people, cultures, and communities.”