Das Altpapier am 29. Mai 2020 Corona-Diskurs sucht Bullshit-Resistenz

+++ Trump hat Beef mit Twitter. Weil die Kurznachrichten-Plattform Tweets des US-Präsidenten mit Warnhinweisen auf ungesicherte Informationen versah, poltert Trump nun mal wieder was von angeblicher Zensur (siehe u.a. Tagesspiegel). Trump twitterte soziale Medien versuchten, konservative Stimmen zum Schweigen zu bringen. "‘Wir werden sie stark regulieren oder abschaffen, bevor wir zulassen, dass das passiert‘", schrieb Trump. Später ergänzte er, Twitter habe gezeigt, dass alles, was er über sie gesagt habe, korrekt sei. Nun würden 'große' Maßnahmen folgen, schrieb der Präsident", laut SpOn. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg distanzierte sich umgehend von Twitters Linie: "'I just believe strongly that Facebook shouldn’t be the arbiter of truth of everything that people say online', Mr. Zuckerberg said. 'Private companies probably shouldn’t be, especially these platform companies, shouldn’t be in the position of doing that'", zitiert die NYT Facebook-Gründer Mark Zuckerberg aus einem Fox-Interview.