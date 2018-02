Boxen im MDR Sport

Die Zukunft ist jetzt … Tom Schwarz posiert mit seinem WBO-Interconti-Gürtel und seinem "Future"-Tattoo. So schnell wie möglich will er das aktuell "Hüft-Gold" gegen einen WM-Titel eintauschen. Dafür muss er am 30. September zunächst die Hürde Marcin Siwy nehmen. Bildrechte: MDR/Raphael Honndorf