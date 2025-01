Bildrechte: MDR

MDR Fakt ist! aus Erfurt Bürgertalk zu maroden Sportstätten: Hier können Sie im Chat mitdiskutieren

Hauptinhalt

07. Januar 2025, 18:20 Uhr

Deutschlands Sportinfrastruktur in der Krise: Viele Hallen, Plätze und Gebäude sind veraltet, sanierungsbedürftig oder einfach unbrauchbar. Wie will die Thüringer Landesregierung dazu beitragen die teils katastrophalen Zustände in den Sportstätten zu beseitigen? Welche Lösungsvorschläge machen Kommunen und Sportvereine? Dazu diskutieren wir am Mittwoch, (29.01.) ab 20:15 Uhr im Livestream und im MDR FERNSEHEN. Hier können Sie ab 15 Uhr und damit später während der Sendung im Chat mitdiskutieren.