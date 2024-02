Hinzu kommt, dass Anfeindungen gegen Kommunalpolitiker – bis hin zu körperlichen Übergriffen – deutlich zugenommen haben. Gerade junge Menschen, die in der Politik vor Ort dringend gebraucht werden, sind kaum bereit, sich zur Wahl zu stellen und zu engagieren. Viele liebäugeln mit mehr direkter Demokratie in Form von Volksentscheiden. Parteien verlieren an Anziehungskraft; wer gewählt werden will, tritt mancherorts lieber parteilos oder für eine Bürgergemeinschaft an. All das mit Folgen für unsere Demokratie.