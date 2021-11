Am 23. November 1955 wird Elli Barczatis, ehemalige Chefsekretärin des Ministerpräsidenten Otto Grothewohl, in Dresden geköpft. Fast drei Monate zuvor, im September, findet der Gerichtsprozess in Ost-Berlin vor dem höchsten Gericht der DDR statt. Nicht nur Elli Barczatis, sondern auch ihr Freund Karl Laurenz ist angeklagt. Er ist ein Informant für den westlichen Geheimdienst, gibt sich gegenüber Barczatis aber als Journalist aus.