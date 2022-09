Ab dem 25. September 1991 werden bei rund 1,4 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der neuen Länder die DDR-Dienstzeiten voll anerkannt. Ausgenommen sind ehemalige Stasi-Angehörige und SED-Sekretäre. Dies ist das Ergebnis eines langen Streiks.

1991 wurde der Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) geändert, der vorher gültig für alle Angestellten des öffentlichen Dienstes gewesen war. Wesentliche Unterschiede zu BAT-West waren folgende: Ab 1961 bekamen Angestellte – beispielsweise Krankenschwestern – in den alten Bundesländern nach zwei Jahren einen höheren Lohn, nach vier Jahren wechselten sie erneut automatisch in die nächsthöhere Lohnklasse. Das nennt man Bewährungsaufstieg.

Mit der Einführung des BAT-Ost erhielten auch Angestellte in den neuen Bundesländern eine Gehaltserhöhung, allerdings zunächst nur 60 Prozent der Westkollegen. Und: Bislang geleistete Dienstjahre wurden nicht anerkannt. Angestellte im Osten wurden beispielsweise trotz 30 Dienstjahren wie Berufsanfänger bezahlt. Erst im September 1991 ändert sich dies.

Am 25. September 1972 gibt Egon Franke, Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, bekannt, dass die Bundesrepublik zwei zuvor inhaftierte DDR-Spioninnen in die DDR abgeschoben habe. Im Gegenzug entlasse die DDR 100 politische Häftlinge in die Bundesrepublik. Bei den unter Spionageverdacht stehenden Frauen handelt es sich um Liane Lindner und Irene Schultz. Letztere war Sekretärin des Bundeswissenschaftsministers Laussink gewesen.

Schulz unterrichtet die Öffentlichkeit, da er der Behauptung widersprechen will, die Spioninnen seien "ohne Gegenleistung" in die DDR gebracht worden. Wie der Tagesspiegel tags darauf berichtet, ist die Aktion unter dem "Gesichtspunkt der humanitären Verpflichtung" der Bundesrepublik zustande gekommen. Der Großteil der Häftlinge sei bereits in der Bundesrepublik angekommen. Einige von ihnen hatten in der DDR lebenslange Hafstrafen erhalten. Egon Franke ist von 1969 bis 1982 Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen. Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

Der Freikauf, oder wie in diesem Fall das Tauschgeschäft, von Häftlingen beginnt nach dem Mauerbau 1961. Ab 1963 initiierte die Bundesregierung ausdrücklich den Freikauf von Häftlingen. Die DDR gelangt so an dringend notwendige Devisen und Güter. Fast 34.000 politische Gefangene kauft die Bundesrepublik bis 1989 von der DDR und bezahlt dafür rund 3,4 Milliarden D-Mark.

Zwanzig Stunden treibt ein Ehepaar aus der DDR in einem Ruderboot auf offener See, ehe ein Frachtschiff sie rettet und sicher nach Schweden bringt. Den beiden DDR-Bürgern ist damit die Flucht über die Ostsee geglückt.