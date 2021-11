Am 29. Oktober 1959 erschien in der französischen Jugendzeitschrift "Pilote" die erste Ausgabe des Kult-Comics "Asterix". Gezeichnet und entwickelt wurden die Figuren und die Welt der Gallier von Autor René Goscinny und Zeichner Albert Uderzo. Schnell entwickelte sich der Comic mit den ungewöhnlich aussehenden Titelhelden zu einem Hit. Mehr als 390 Millionen Exemplare wurden seitdem verkauft, rund 130 Millionen davon allein in Deutschland. Längst sind die Geschichten von Asterix, Obelix und ihren Weggefährten zur erfolgreichsten europäischen Comic-Reihe avanciert.



Nach Goscinnys Tod 1977 verfasste Zeichner Uderzo die Geschichten zunächst allein. In den 2010er-Jahren bekam er dann Unterstützung von Nachfolger-Duo Jean-Yves Ferri und Didier Conrad. Im Oktober 2021 erschien der 39. "Asterix"-Band. Er ist der Erste seit Albert Uderzo Tod im März 2020.

Comic-Autor Rene Goscinny im Jahr 1972 mit der von Abert Uderzo gezeichneten Hauptfigur "Asterix". Bildrechte: dpa

Am 29. Oktober 1972 entführten palästinensische Terroristen eine Boeing 727 der Lufthansa. Mit der Entführung wollen sie die Freilassung von drei überlebenden Attentätern erreichen, die nach dem Anschlag auf die Olympischen Sommerspiele im September 1972 in München festgenommen wurden waren. Die Bundesrepublik erfüllte die Forderung der Entführer, ließ die Inhaftierten in kürzester Zeit frei und flog sie nach Zagreb in Jugoslawien aus. Nachdem die freigelassenen Terroristen dem entführten Flugzeug zugestiegen sind, ging die Reise weiter nach Libyen. Dort erhielten sie Asyl von Staatschef Muammar al-Gaddafi. Nach der Ankunft wurden alle Geißeln freigelassen.

Das Handeln der Bundesrepublik wurde besonders von der israelischen Regierung kritisiert. Sie warfen der Bundesrepublik die Kapitulation vor dem Terrorismus vor. Bei den Olympischen Spielen in München brachten die Terroristen elf israelische Sportler in ihre Gewalt, die alle im Geiseldrama ums Leben kamen. Bildrechte: dpa