Die erste spektakuläre Aktion der Umweltorganisation " Greenpeace " findet 1971 statt. Unterwegs auf einem alten Fischerboot, versucht eine kleine Gruppe von Friedensaktivisten einen US- Atombombentest auf der Insel Amchitka vor Alaska zu verhindern. Seit den 1960er-Jahren nutzen US-Streitkräfte die Inselgruppe, die in einem der aktivsten Erdbebengebieten der Welt liegt, für nukleare Versuche. Naturschützer machen immer wieder auf die Gefahr von Erdbeben, Flutwellen und die radioaktive Verseuchung des Meeres aufmerksam.

Stürme und die US-Küstenwache verhindern die Ankunft der Umweltschützer, das Boot kehrt schließlich um, sie bekommen eine Geldstrafe. Den Test am 6. November 1971 können sie nicht verhindern, doch ihre Aktion sorgt medial für Schlagzeilen und Sympathien. Es gibt Proteste an Land, im Jahr darauf stoppt die US-Regierung die Atombombentests auf Amchitka. Der Name ihres Schiffes wird bald zum Synonym für den globalen Umweltschutz: "The Greenpeace".