Am 8. März 1917 streiken in Petrograd (heute St. Petersburg) Arbeiterinnen, Soldaten- und Bauernfrauen gegen die Hungersnot und lösen somit die Februarrevolution aus. Zar Nikolaus II. befiehlt dem russischen Militär, die Streiks mit Waffengewalt zu beenden, woraufhin sich das Militär mit den Demonstranten verbrüdert. Schlussendlich dankt der machtlose Zar am 15. März 1917 ab. Somit endet die Herrschaft der Zaren in Russland.

Am 8. März 1947 wird in Ost-Berlin der Demokratische Frauenbund Deutschlands (DFD) von Frauen aus allen vier Besatzungszonen gegründet. Die Organisation soll sich deutschlandweit und politisch unabhängig für die Gleichberechtigung von Frauen engagieren. In der 1949 gegründeten DDR wird der Bund jedoch schnell von der SED vereinnahmt. Unter ihrer Direktion setzt sich der DFD zwar für die Gleichstellung der Frauen im Arbeitsleben ein, betreibt aber keine unabhängige Politik für Frauen. Am Gebäude des Demokratischen Frauenbundes Berlin (DFB), Bezirksverband Köpenick, werden 1950 anlässlich des bevorstehenden Frauentages Plakate angebracht. Bildrechte: dpa

Am 8. März 1957 wird der DEFA-Spielfilm "Der Untertan" von Regisseur Wolfgang Staudte in der Bundesrepublik erstaufgeführt – sechs Jahre nach seiner Premiere in der DDR. Es handelt sich um eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Heinrich Mann. Wegen vermeintlich antiwestlicher Propaganda verbietet die Bundesrepublik den Film. Erst 1957 wird eine um zwölf Minuten gekürzte Fassung freigegeben. "Der Untertan" zählt zu den größten DEFA-Erfolgen. Werner Peters als Diederich Heßling im Film "Der Untertan" nach dem Roman von Heinrich Mann. Bildrechte: imago/United Archives

Am 8. März 1973 lehnt die SED Wiedergutmachungszahlungen an Israel in jeder Form ab. Die Begründung: Die DDR habe nichts mit dem Holocaust zu tun – sie sei ein neuer sozialistischer Staat und keine Rechtsnachfolgerin des nationalsozialistischen Deutschlands.

Die Bundesrepublik hatte sich bereits 1953 mit dem "Luxemburger Abkommen" zu Zahlungen an den Staat Israel im Wert von drei Milliarden D-Mark verpflichtet. Die DDR hingegen verweigert nicht nur jegliche Zahlungen, sondern auch die Rückgabe von geraubtem jüdischen Land- und Immobilienbesitz. Vielmehr verbündet sie sich mit arabischen Ländern und der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) und beliefert israelfeindliche Terrorgruppen mit Waffen. DDR-Staatsratsvorsitzender Erich Honecker (rechts) empfängt 1982 PLO-Chef Yasser Arafat in Ost-Berlin. Die DDR unterstützt die antisemitische Terrorgruppe im Kampf gegen Israel mit Waffenlieferungen. Bildrechte: imago images/Werner Schulze