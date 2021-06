Jahreszeiten dank Rotation

Unsere Jahreszeiten haben mit einer geometrischen Besonderheit zu tun: Weil sich die Achse selbst nicht mitdreht, während der Planet um die Sonne wandert, ist mal seine nördliche und mal seine südliche Seite näher zum Stern gewandt. Dadurch entstehen bei uns auch die vier Jahreszeiten.

Auch wenn diese scheinbare Sonnenwanderung in Deutschland zu großen Temperaturunterschieden zwischen den Jahreszeiten führt, bewirkt die Neigung der Rotationsachse nach Ansicht einiger Wissenschaftler letztlich das genaue Gegenteil: Der Astrophysiker René Heller vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen etwa glaubt, dass so die Temperaturunterschiede zwischen den beiden Polen und dem Äquator relativ kleingehalten werden.

Bei einer senkrecht stehenden Achse gefriere die Atmosphäre an den Polen, während Wasser am Äquator verdampfe, argumentiert Heller. Diese extremen Temperaturunterschiede würden zudem zu starken, dauerhaften Stürmen führen. Ein solcher Planet wäre für uns wahrscheinlich ziemlich ungemütlich und möglicherweise generell lebensfeindlich.

Festlichkeiten zur Sommersonnenwende

Die Sommersonnenwende ist für die Menschen schon immer ein besonderes Ereignis. Bereits die Steinkreis-Anlage Stonehenge wurde vor circa 5.000 Jahren nach ihr ausgerichtet. Und auch in Mitteldeutschland gab es bedeutende Kreisgrabenanlagen wie das Ringheiligtum in Pömmelte und das Sonnenobservatorium in Goseck. Beide kann man heute neuerrichtet bewundern. Ursprünglich wurde die Anlange in Goseck rund 4.800 Jahre v. Chr. erbaut, das Ringheiligtum Pömmelte entstand um 2.300 v. Chr. Abendsonne am Ringheiligtum Pömmelte. Bildrechte: dpa