Zwangsarbeit im deutscher Alltag sichtbar

Dass es zu Begegnungen gekommen ist, zeigt ein Beispiel aus Sachsen. Aus dem Lager Espenhain bei Leipzig ist bekannt, dass eine ukrainische Zwangsarbeiterin an ihrem arbeitsfreien Tag sonntags zehn Kilometer zu Fuß zu einem Dorf lief, um dort in einem Bauernhaushalt zu arbeiten und sich so Lebensmittel zu verdienen. Über die Bande, die so zwischen Deutschen und Zwangsarbeitern geknüpft worden, ist wenig bekannt. Bestenfalls kennt man Sätze der Großeltern über das polnische "Hausmädchen", das auf dem deutschen Hof arbeitete: "Der Helena ging es doch gut bei uns!" Ob Helena das auch so gesehen hat?

Gutes Verhältnis zwischen SS-Arzt und Häftlingen?

Diese Verklärung des Verhältnisses zwischen Deutschen und Unterjochten erzählt auch die Doku-Serie "Unter Deutschen". Beispielhaft steht dafür die Geschichte Hans Münchs, eines Lagerarztes in den KZ Auschwitz und Dachau.

Ungarische Jüdinnen, die zwischen Mai und Juli 1944 für Arbeit in Auschwitz-Birkenau selektiert worden waren. Bildrechte: IMAGO / Reinhard Schultz Der Mann hatte im Krakauer Auschwitzprozess 1947 das Verhältnis zu den 120 Häftlingen seines Kommandos als regelrechte Lageridylle skizziert, in der er mit den Häftlingsfrauen "wunderbaren Orangenschnaps“ schwarz gebrannt habe. Da seien sie "fast so was wie eine Familie" gewesen. Ganz anders sieht es einer der Häftlinge, der mit Münch zu tun hatte. KZ-Insasse Dr. Ellis Hertzberger, ein Arzt aus Rotterdam, konstatierte später: "Der Mann war in der SS! Wir waren Häftlinge! Niemals waren wir eine Familie. Sie haben uns wie Haustiere behandelt."

Sexuelle Ausbeutung in Lagerbordellen

Oder schlimmer als Haustiere. In Lagern gab es auch Bordelle, in denen Zwangsarbeiterinnen Männern zum Geschlechtsverkehr zur Verfügung gestellt wurden.

Zum Beispiel gab es im wohl größten sächsischen Wohnlagerkomplex Margarethenhain bei Espenhain ab April 1943 ein Bordell in einer der Baracken. Hier mussten Frauen aus Frankreich und Polen Männer sexuell bedienen, als "Belohnung" für "verdiente Zwangsarbeiter". Die Frauen mussten ohne Unterbrechung sechs Monate vor Ort arbeiten und hatten täglich 20 bis 30 Freier. Eine Folge waren ungewollte Schwangerschaften. Im Lager Espenhain sollen zwischen 1942 und 1945 mindestens 46 Kinder geboren worden sein, von denen 39 als "Zwangsarbeiterinnenkinder" zählten. Was wurde aus den Kindern, ihren Müttern, den Erzeugern? Was erzählten die ihren Kindern? Kinder aus einem Zwangsarbeiter-Lager bei Braunschweig fahren am 13. Mai 1945 in eine ungewisse Zukunft. Bildrechte: IMAGO/Photo12

Das große Schweigen nach dem Krieg