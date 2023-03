Karte zur deutschen Sommeroffensive 1942 mit den Vormarschrichtungen der deutschen Armeen: Die Front ist am 18. November 1942 (blaue Linie) hoffnungslos überdehnt. Von da an gelingt es der Roten Armee, die Wehrmacht in mehreren großen Operationen zurückzuschlagen bzw. zum Abzug zu zwingen. Ende März 1943 verläuft die Front etwas westlich des Frontverlaufs vom Beginn der Sommeroffensive am 28. Juni 1942 (rote Linie). Bildrechte: MDR.DE