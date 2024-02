23. Februar 2024, 10 bis 16 Uhr:

"Kästner non stop" – ein öffentliches Vorleseprojekt als Leseweg auf den Spuren von Kästners autobiographischem Roman "Als ich ein kleiner Junge war". Ort: Stadtraum Dresden zwischen Kulturpalast und Villa Augustin am Albertplatz.



23. Februar 2024, 17 Uhr:

Kästner für Kinder und solche Leute, die nicht mehr wachsen. Von und mit Johannes Kirchberg. Ort: Das Erich Kästner Haus für Literatur.



23. Februar 2024, 19:30 Uhr:

"Die Konferenz der Tiere" (BRD 1969) - Filmabend mit Zeichentrick-Klassiker, der in Zusammenarbeit mit Erich Kästner entstand. Ort: Museumskino in den Technischen Sammlungen.



23. Februar 2024, 20 Uhr:

20er-Jahre Sause mit Kästner – Geburtstagsreise durch Kästners Haus. Ort: Das Erich Kästner Haus für Literatur.



23. Februar 2024, 20 Uhr:

So groß wie heute war die Zeit noch nie – Johannes Kirchberg singt Erich Kästner. Ort: Theaterkahn



23. Februar 2024, 10 bis 19 Uhr:

Ausstellung "Erich Kästner neu illustriert. Isabel Kreitz und Ulrike Möltgen" (läuft noch bis zum 23. März 2024). Ort: Zentralbibliothek im Kulturpalast Dresden, Galerie im I. und II. OG



23. Februar 2024, 10 bis 19 Uhr:

Ausstellung "Lieschen Neumann will Karriere machen" mit Fotogedichten Erich Kästners (läuft noch bis zum 23. März 2024). Ort: Zentralbibliothek im Kulturpalast Dresden, Foyer im 2. OG