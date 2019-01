Mit Pannen und Verfehlungen dieser Art, aber auch mit einem harten Schlagabtausch zwischen Regierung und rumänischen Präsidenten wird auch in diesem Halbjahr zu rechnen sein. Die sozialliberale Koalition hat seit zwei Jahren Übung darin und nie einen anderen Regierungsstil gezeigt. All das spielt einem Mann in die Hände: Klaus Iohannis. Der Staatschef will Ende des Jahres gern wieder zum Präsidenten gewählt werden. Es wird, "wie so oft, eine Wahl zwischen dem kleineren und größeren Übel", hört man schon jetzt in Rumänien. In Umfragen liegt Iohannis derzeit vorn.

Klaus Iohannis mit seiner Ehefrau Carmen im Dezember 2014 bei seiner Vereidigung zum Präsidenten. Bildrechte: dpa