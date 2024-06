Es dürfte auf jeden Fall eine Herausforderung gewesen sein, als sich die Staatsoperette Dresden an Giacomo Puccinis "La Bohème" wagte, die ja eigentlich zum festen Kernrepertoire der nahgelegenen Semperoper zählt. Doch Intendantin Kathrin Kondaurow vertraut dem Team ihres Hauses, wollte das Wagnis eingehen und hat Matthias Reichwald, künftig der leitende Regisseur der Staatsoperette, mit der Inszenierung beauftragt.

Reichwald ist ja vor allem als Schauspieler bekannt und verlegt sich zunehmend ins Regiefach. Seine Dresdner "Bohème" überzeugt mit Stringenz und Feinheiten im Detail, setzt schöne Bilder auf die Bühne, hier und da mit klassischen Filmzitaten gespickt und den Zauber der Pariser Bohème verströmend. Da leben Dichter, Maler, Musiker und Philosoph zusammen in einer Mansarde hoch über der Stadt. Wolkenbilder suggerieren das von der konventionellen Gesellschaft losgelöste Dasein dieser Künstler-WG.

Die Bühne von Karoly Risz vermittelt nur Andeutungen zum sozialen Status. Sie symbolisiert mit einer gusseisernen Wendeltreppe das mögliche Auf und Ab menschlichen Lebens, ist freilich im zweiten Bild eher schlicht gehalten, schafft dafür im dritten, in der Pariser Vorstadt spielend, die unter die Haut gehende Dramatik einer eisigen Schneelandschaft.

Etwas fragwürdig wird die Szenerie wieder zum Schluss, wenn sich Mimì zu einem versöhnenden Wiedersehen mit Rodolfo in dessen Dachkammer schleppt. Sie ist sichtlich geschwächt und zwischenzeitlich obendrein schwanger; wieso sie dort aber abrupt und mit immenser Kraft das Zimmer umräumen, Bettgestell und Kanonenofen verschieben kann, erschließt sich nicht. Da bleibt eine Menge Poesie in diesem tragischen Finale auf der Strecke.

Als die Freunde zurückkehren, die auf der Suche nach einem Arzt und Medikamenten für Mimì waren, ist alles zu spät. Der Bühnenboden zerreißt und Mimì entschwindet in ein imaginäres Jenseits. Ein berührendes Schlussbild, dass die berühmte Atempause vor dem aufbrausenden Beifall entstehen lässt; größtes Kompliment für ergreifendes Musiktheater.

Dass Reichwald und sein Inszenierungsteam diese "Bohème" im Paris des 19. Jahrhunderts beließen und die Opern nicht künstlich in eine Moderne zu rücken versuchten, spricht sowohl für die Gültigkeit der unsterblichen Vorlage als auch für den Respekt der Theatermacher von heute.



Was auch für Kostümbildner Toto gilt, der sich nachhaltig aus dem Fundus bediente und das gesamte Ensemble zu einer Collage aus den Szenen der Bohème von und nach Henri Murger ausstaffiert hat. Mehr war gar nicht nötig, schließlich erzählt Puccini schon alles in seiner Musik, die menschliche Gefühle wie Hoffnung, Verzweiflung, Liebe, Spiel und Eifersucht ausdrückt, zu Herzen geht und wahre Ohrwurm-Qualitäten besitzt.